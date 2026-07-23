Pixar Aktie
WKN DE: 898293 / ISIN: US7258111035
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23.07.2026 12:34:00
Pixar-Animationsfilm: Spielzeuge kämpfen gegen Tablet-Konkurrenz
Im neuen „Toy Story“-Film stellt ein Spielzeug-Tablet das Kinderzimmer auf den Kopf. Disney und Pixar setzen wieder auf Woody, Jessie & Buzz Lightyear.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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