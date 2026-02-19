Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
19.02.2026 14:36:00
Pixel 11: Google arbeitet an Face-ID-ähnlicher Entsperrung
Googles Pixel-Smartphones sollen künftig eine bessere Gesichtsentsperrung erhalten, die denen des iPhone ähnelt – und auch bei Dunkelheit funktioniert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!