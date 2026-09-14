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14.09.2026 08:00:24

Pixel 11 Pro Fold review: the foldable with the best triple camera

Big screen folder with slick software and advanced AI is just like a regular Android when closed

Google’s latest folding phone sticks with its tried and tested design of a traditional phone shape when closed and almost square when open, in the face of new competition from Apple’s squat iPhone fold.

The Pixel 11 Pro Fold is Google’s fourth-generation folder and is still one of the only models with a full water and dust resistance rating similar to standard slab phones. It costs from £1,799 (€1,999/$1,899/A$2,799), which is £50 (€100/$100/A$100) more than last year as the pressure of RAMageddon continues to push up prices.

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