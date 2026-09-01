Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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01.09.2026 16:22:00
Pixel 11 Pro zuerst: Gemini hilft bei der Gerätesteuerung
Google baut die Steuerungsfunktionen von Gemini unter Android 17 aus. Mit „Hilfe für Gerät“ sollen Nutzer Einstellungen per KI-Dialog anpassen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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