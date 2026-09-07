Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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07.09.2026 08:00:26

Pixel 11 review: Google sets the bar for standard flagship phones

Longer battery life, faster chip, actually useful AI tools and better cameras keep quality Android ahead of competitionGoogle’s Pixel 11 continues to set the standard for what you should expect from the base model of a flagship phone with class-leading cameras, long software support and almost all the bells and whistles of its most expensive phones.The regular Pixel 11 costs £879 (€999/$899/A$1,499) making it £80 or equivalent more expensive than last year’s model as the cost of RAMageddon continues to bite. It’s not cheap by any stretch of the imagination, but it comes with 256GB of storage and is £200 less than the Pixel 11 Pro, matching rival Samsung’s Galaxy S26.Screen: 6.3in 120Hz FHD+ OLED (422ppi)Processor: Google Tensor G6RAM: 12GBStorage: 256 or 512GBOperating system: Android 17Camera: 48MP+ 13MP UW + 10.8MP 5x tele; 10.5MP selfieConnectivity: 5G, eSIM, wifi 6E, UWB, NFC, Bluetooth 6 and GNSSWater resistance: IP68 (1.5m for 30 minutes)Dimensions: 152.8 x 72.0 x 8.6mmWeight: 197g Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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