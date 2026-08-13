PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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13.08.2026 02:23:39
Pixel 11 vs. Pixel 11 Pro vs. Pixel 11 Pro XL: Google’s Latest Phones Compared
The starting price for the Pixel 11 is $899, the 11 Pro is $1,099, and the 11 Pro XL is $1,299. Which one do you get? Here’s our Pixel buying guide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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