PIXELA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PIXELA hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PIXELA ein Ergebnis je Aktie von -6,920 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 346,3 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234,1 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at