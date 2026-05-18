PIXELA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PIXELA lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 46,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PIXELA -39,800 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,55 Prozent auf 256,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte PIXELA 260,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at