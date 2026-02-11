Pixelplus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pixelplus ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pixelplus die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 74,21 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 301,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pixelplus in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,92 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 12,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 403,880 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pixelplus 538,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,71 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 53,48 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at