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13.11.2026 06:31:28
Pixelworks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Pixelworks ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pixelworks die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Pixelworks im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 95,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pixelworks 8,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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