Pixelworks legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pixelworks hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pixelworks -1,680 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at