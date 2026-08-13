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13.08.2026 06:31:29
Pixelworks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pixelworks hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 99,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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