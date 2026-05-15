PIXTA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PIXTA hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 23,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PIXTA 607,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 657,4 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at