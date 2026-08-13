PIXTA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PIXTA veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,48 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PIXTA mit einem Umsatz von insgesamt 595,4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at