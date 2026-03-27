Pizza Pizza Royalty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pizza Pizza Royalty hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Pizza Pizza Royalty hat ein EPS von 0,24 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,240 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,6 Millionen CAD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,940 CAD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,940 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,79 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 39,81 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at