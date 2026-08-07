Pizza Pizza Royalty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pizza Pizza Royalty präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,22 CAD gegenüber 0,240 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pizza Pizza Royalty in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,0 Millionen CAD im Vergleich zu 10,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at