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04.05.2026 06:31:29
Pizza Pizza Royalty gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Pizza Pizza Royalty lud am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,22 CAD. Im letzten Jahr hatte Pizza Pizza Royalty einen Gewinn von 0,230 CAD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,7 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,4 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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