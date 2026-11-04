Pizza Pizza Royalty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pizza Pizza Royalty veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,23 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,230 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Pizza Pizza Royalty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at