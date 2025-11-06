Pizza Pizza Royalty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pizza Pizza Royalty veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,23 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pizza Pizza Royalty mit 0,230 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 10,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at