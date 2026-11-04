PJT Partners A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PJT Partners A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PJT Partners A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 385,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 447,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at