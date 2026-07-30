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30.07.2026 06:31:29
PJT Partners A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PJT Partners A lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert.
PJT Partners A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 486,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 406,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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