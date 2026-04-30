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30.04.2026 06:31:29
PJT Partners A präsentierte Quartalsergebnisse
PJT Partners A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
PJT Partners A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,99 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat PJT Partners A im vergangenen Quartal 418,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PJT Partners A 324,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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