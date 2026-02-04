PJT Partners A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PJT Partners A hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PJT Partners A 1,83 USD je Aktie eingenommen.

PJT Partners A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 535,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 477,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,68 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,71 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at