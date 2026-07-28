PJT Partner a Aktie
WKN DE: A140CF / ISIN: US69343T1079
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28.07.2026 13:04:23
PJT Partners Inc. Announces Advance In Q2 Income
(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $45.83 million, or $1.66 per share. This compares with $32.90 million, or $1.21 per share, last year.
Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $83.97 million or $1.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.5% to $486.29 million from $406.88 million last year.
PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.83 Mln. vs. $32.90 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.21 last year. -Revenue: $486.29 Mln vs. $406.88 Mln last year.
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Nachrichten zu PJT Partners Inc (A) When Issued
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27.07.26
|Ausblick: PJT Partners A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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27.04.26
|Ausblick: PJT Partners A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)