PJT Partners Inc. Announces Advance In Q2 Income

(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $45.83 million, or $1.66 per share. This compares with $32.90 million, or $1.21 per share, last year.

Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $83.97 million or $1.97 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.5% to $486.29 million from $406.88 million last year.

PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $45.83 Mln. vs. $32.90 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.21 last year. -Revenue: $486.29 Mln vs. $406.88 Mln last year.