PJT Partner a Aktie
WKN DE: A140CF / ISIN: US69343T1079
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28.04.2026 13:02:51
PJT Partners Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $89.25 million, or $2.21 per share. This compares with $74.16 million, or $1.99 per share, last year.
Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $66.66 million or $1.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.9% to $418.20 million from $324.53 million last year.
PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $89.25 Mln. vs. $74.16 Mln. last year. -EPS: $2.21 vs. $1.99 last year. -Revenue: $418.20 Mln vs. $324.53 Mln last year.
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