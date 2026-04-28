PJT Partners Inc. Q1 Profit Rises

(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $89.25 million, or $2.21 per share. This compares with $74.16 million, or $1.99 per share, last year.

Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $66.66 million or $1.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 28.9% to $418.20 million from $324.53 million last year.

PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $89.25 Mln. vs. $74.16 Mln. last year. -EPS: $2.21 vs. $1.99 last year. -Revenue: $418.20 Mln vs. $324.53 Mln last year.