PJT Partners Inc. Q3 Income Retreats

(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $31.83 million, or $1.15 per share. This compares with $39.84 million, or $1.47 per share, last year.

Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $60.15 million or $1.41 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 13.9% to $385.12 million from $447.09 million last year.

PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.83 Mln. vs. $39.84 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $1.47 last year. -Revenue: $385.12 Mln vs. $447.09 Mln last year.