PJT Partners Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $53.36 million, or $1.97 per share. This compares with $51.30 million, or $1.83 per share, last year.
Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $111.83 million or $2.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.1% to $535.16 million from $477.28 million last year.
PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.36 Mln. vs. $51.30 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.83 last year. -Revenue: $535.16 Mln vs. $477.28 Mln last year.
