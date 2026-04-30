PJX Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PJX Resources präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at