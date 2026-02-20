20.02.2026 06:31:28

PKN ORLEN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PKN ORLEN lud am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 PLN. Im Vorjahresviertel waren 4,02 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,53 Prozent auf 72,13 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 77,17 Milliarden PLN gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,57 PLN beziffert, während im Vorjahr 1,27 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 267,33 Milliarden PLN – das entspricht einem Abschlag von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 294,98 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 11,68 PLN je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 261,83 Milliarden PLN taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen