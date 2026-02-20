PKN ORLEN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PKN ORLEN lud am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 PLN. Im Vorjahresviertel waren 4,02 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,53 Prozent auf 72,13 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 77,17 Milliarden PLN gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,57 PLN beziffert, während im Vorjahr 1,27 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 267,33 Milliarden PLN – das entspricht einem Abschlag von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 294,98 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 11,68 PLN je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 261,83 Milliarden PLN taxiert.

Redaktion finanzen.at