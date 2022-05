PKN ORLEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PKN ORLEN ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PKN ORLEN die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,900 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 4,34 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PKN ORLEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,45 Milliarden PLN im Vergleich zu 24,56 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,570 PLN sowie einem Umsatz von 42,72 Milliarden PLN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at