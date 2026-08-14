PKO Bank Polski: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PKO Bank Polski stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 PLN. Im Vorjahresviertel hatte PKO Bank Polski 2,13 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,23 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,65 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at