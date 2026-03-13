13.03.2026 06:31:28

PKO Bank Polski hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PKO Bank Polski hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,60 Prozent auf 10,35 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,85 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,14 PLN sowie einen Umsatz von 7,58 Milliarden PLN prognostiziert.

PKO Bank Polski hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,55 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,44 PLN je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 41,87 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte PKO Bank Polski 40,57 Milliarden PLN umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 9,25 PLN je Aktie sowie einen Umsatz von 30,64 Milliarden PLN belaufen.

