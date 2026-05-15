PKO Bank Polski: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PKO Bank Polski hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,97 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,40 Milliarden PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,07 Milliarden PLN.

Redaktion finanzen.at