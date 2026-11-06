PKO Bank Polski stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PKO Bank Polski gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2,35 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PKO Bank Polski 2,27 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,72 Milliarden PLN – ein Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PKO Bank Polski 10,57 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at