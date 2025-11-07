PKO Bank Polski: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PKO Bank Polski äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 10,57 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,27 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,19 PLN geschätzt. Der Umsatz war auf 7,74 Milliarden PLN geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at