PKP Cargo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PKP Cargo hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal -7,650 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,96 Prozent zurück. Hier wurden 943,0 Millionen PLN gegenüber 1,07 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at