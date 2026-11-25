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25.11.2026 06:31:29
PKP Cargo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PKP Cargo hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,69 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 954,9 Millionen PLN – ein Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PKP Cargo 943,0 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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