PKP Cargo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PKP Cargo lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

PKP Cargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,02 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,090 PLN je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat PKP Cargo im vergangenen Quartal 897,0 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PKP Cargo 927,9 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at