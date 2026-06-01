|
01.06.2026 06:31:29
PKP Cargo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PKP Cargo lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
PKP Cargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,02 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,090 PLN je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat PKP Cargo im vergangenen Quartal 897,0 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PKP Cargo 927,9 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.