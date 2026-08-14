PKSHA Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PKSHA Technology gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,75 JPY gegenüber 18,47 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at