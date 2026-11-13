PKSHA Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PKSHA Technology hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,75 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,670 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 106,57 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 86,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 38,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 77,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at