Pkw-Absatz bei Mercedes sinkt in "volatilem Marktumfeld"

Frankfurt (Reuters) - Schwächere Nachfrage und Modellwechsel haben den Absatz von Mercedes-Benz Cars im dritten Quartal gedämpft.

Von Juli bis September seien mit 510.600 Fahrzeugen vier Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert worden, teilte der Autobauer am Dienstag mit. Als Grund nannte der Dax-Konzern ein volatiles Marktumfeld. "Beeinflusst wurde der Absatz durch den Modellwechsel der E-Klasse und eine eingeschränkte Verfügbarkeit des GLC, bedingt durch Lieferengpässe bei einem Lieferanten", hieß es weiter. Einen starken Einbruch in China und den USA um zwölf und 15 Prozent konnte die Marke mit dem Stern in Europa durch zwölf Prozent Zuwachs nicht ganz ausgleichen. Im abgelaufenen Quartal sei jedes fünfte Fahrzeug eines mit elektrischem Antrieb gewesen, wobei die Verkäufe reiner E-Modelle um zwei Drittel stiegen.

Bei der bisher erfolgsverwöhnten Van-Sparte kühlte sich das Geschäft ebenfalls ab. Im dritten Quartal lag der Absatz mit 105.100 Einheiten knapp über Vorjahresniveau. Über neun Monate verkauften die Schwaben elf Prozent mehr Vans und Lieferwagen.

(Bericht von Ilona Wissenbach; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)