PKW-Absatz in China nimmt weiter Fahrt auf - E-Autos gefragt

Peking (Reuters) - Rabatte und eine gestiegene Kauflust vor den Nationalfeiertagen haben im September den Autoabsatz in China angekurbelt.

Die Verkäufe legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,7 Prozent auf 2,04 Millionen Fahrzeuge zu, wie der chinesische Verband Passenger Car Association (CPCA) am Mittwoch mitteilte. Vor allem Autos mit klimaschonenden Antrieben - sogenannte New Energy Vehicles (NEV) - waren gefragt. Ihr Absatz schnellte um 22,1 Prozent hoch und machte so 33,6 Prozent der Gesamtverkäufe aus. Allerdings sorgte auch der Export für Schwung. Er stieg im Jahresvergleich um 50 Prozent nach einem Plus von 31 Prozent im August.

Der September ist traditionell ein Rekordmonat für Autoverkäufe in China, weil viele Menschen vor den Nationalfeiertagen auf Einkaufstour gehen. Im August hatte der Absatz bereits erstmals seit dem Frühjahr zugelegt.

CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu sagte, der Abschwung der Immobilienbranche verheiße Gutes für die Autobranche, da sich jetzt viele Menschen für einen Autokauf entschieden statt in Wohnraum zu investieren. Gleichwohl bleibt die allgemeine Verbraucherstimmung infolge der Konjunkturflaute in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gedämpft.

Tesla hatte zum Jahresbeginn eine Rabattschlacht angezettelt, die sich für den US-E-Auto-Pionier auszahlt. Dank kräftiger Rabatte exportierte Tesla im September 30.566 in China hergestellte Fahrzeuge, ein Plus von 57 Prozent gegenüber 19.465 im August.

