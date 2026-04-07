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07.04.2026 12:04:40

Pkw-Absatz in Deutschland steigt im März um 16 Prozent

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat im März einen deutlichen Anstieg verbucht. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 16 Prozent auf 294.161 Einheiten. Für das gesamte erste Quartal stand ein Anstieg um 5,2 Prozent auf 699.404 Pkw zu Buche.

Getragen wurde der Anstieg im März von Elektro-Pkw (BEV), deren Neuzulassungen um zwei Drittel im Vergleich zum Vorjahr auf 70.663 Einheiten zulegten. Die Neuzulassungen von Benzinern und Dieselfahrzeugen sanken.

Branchenführer Volkswagen verzeichnete einen Anstieg um 3,2 Prozent auf 52.556. Die Premiummarke Audi steigerte den Absatz um ein Viertel auf 22.013 Autos, bei BMW betrug das Plus 16,5 Prozent auf 24.308 Pkw. Mercedes kam auf 23.710 Verkäufe, 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)

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