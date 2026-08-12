Placo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Placo veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Placo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 590,8 Millionen JPY im Vergleich zu 388,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at