18.05.2026 06:31:29

Placo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Placo lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,56 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 985,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 697,8 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,72 JPY, nach -10,710 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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