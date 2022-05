Plädoyers im zweiten Prozess um Miesbacher Sparkassenaffäre

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im zweiten Prozess um teure Geschenke und Spenden auf Kosten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee werden am Montag (9.15 Uhr) vor dem Landgericht München II die Plädoyers erwartet. Der ehemalige Vorstandschef Georg Bromme sowie der Ex-CSU-Landrat und frühere Aufsichtsratschef Jakob Kreidl sitzen erneut wegen Untreue auf der Anklagebank.

In einem ersten Prozess waren Bromme und Kreidl wegen Untreue zu Bewährungsstrafen von eineinhalb Jahren beziehungsweise elf Monaten Haft verurteilt worden. Bromme und die Staatsanwaltschaft hatten gegen das Urteil Revision eingelegt. Damals ging es nicht nur um teure Geschenke, sondern auch um Reisen in Fünf-Sterne-Hotels und Geburtstagspartys auf Kosten der Bank. Die meisten Vorwürfe sind juristisch aufgearbeitet. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte im vergangenen Jahr die Urteile des Landgerichts weitgehend. Nur in einzelnen Punkten änderten die Karlsruher Richter die Entscheidung ab.

Deshalb geht es nun noch einmal unter anderem um Geschenke für Kreidls Büro und Weihnachtsgeschenke an Kollegen aus dem Verwaltungsrat und dem Vorstand. Auch bei einer Spende anlässlich des Naturschutzprojekts für Steinadler kam der BGH zu dem Schluss, dass die keinen unternehmerischen Zweck erkennen lasse./sd/DP/he