Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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26.06.2026 12:02:59
Pläne werden so nicht kommen: Massiver Jobabbau bei VW: "Die Zahl soll Angst machen"
Der VW-Konzern will seine Stellenstreichungen drastisch ausweiten. In einem Bericht ist von insgesamt bis zu 100.000 Arbeitsplätzen die Rede. Die Zahl dürfte jedoch bewusst zu hoch gegriffen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
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