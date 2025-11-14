PLAID: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PLAID hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 5,39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PLAID noch ein Gewinn pro Aktie von 6,55 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

PLAID hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 26,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8,01 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat PLAID im vergangenen Geschäftsjahr 13,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PLAID 10,99 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at