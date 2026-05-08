Plains All American Pipeline L.P. Aktie
WKN: 917437 / ISIN: US7265031051
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08.05.2026 13:44:02
Plains All American Pipeline, L.P. Bottom Line Declines In Q1
(RTTNews) - Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $152 million, or $0.14 per share. This compares with $443 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Plains All American Pipeline, L.P. reported adjusted earnings of $325 million or $0.39 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.7% to $12.470 billion from $11.477 billion last year.
Plains All American Pipeline, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $152 Mln. vs. $443 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.49 last year. -Revenue: $12.470 Bln vs. $11.477 Bln last year.
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