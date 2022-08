Plains All American Pipeline LP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Plains All American Pipeline LP hat am 04.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,220 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plains All American Pipeline LP -0,370 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plains All American Pipeline LP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,36 Milliarden USD im Vergleich zu 9,93 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,224 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 13,83 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at